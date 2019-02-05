تعرف على حالة الطقس المتوقعة في ليبيا

طرابلس-العنوان

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من تعرض معظم مناطق ليبيا لمنخفض جوي، يتسبب في سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على مناطق الشمال خاصة الشمال الغربي.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن المنخفض الجوي يصاحبه خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد وتساقط الثلوج هذا اليوم على مرتفعات الجبل الغربي مع رياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتشهد رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة سقوط امطار جيدة إلى غزيرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد وسقوط الثلوج اليوم على المرتفعات الجبلية، ما يتسبب في حدوث السيول وجريان بعض الأودية المحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تتراوح سـرعتها بين (50-70) كم/س، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصوى بين (10-14) مْ ولا تتجاوز (07) مْ على المرتفعات الجبلية.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومراده ستشهد سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على أغلب المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد واحتمال بسيط لسقوط الثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصـوى بين (12 – 17) مْ ولا تتجاوز (08) مْ على الجبل الأخضر.

وفي الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على الحمادة ومناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة القصوى، حيث تتراوح بين (10- 16).

وتكون السماء صافية في الكفرة وتازربو والسرير والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (16- 20).

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