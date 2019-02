“السراج ” : لن نسمح بأن يصبح الجنوب ساحة لتصفية الحسابات السياسية

المتوسط:

قال رئيس حكومة الوفاق الوطني غسان سلامة ،” إن ليبيا شهدت مؤخرا أحداث مخيبة للآمال، تتمثل في انتهاكات أمنية، ومحاولات يائسة لفلول الإرهاب تستهدف ضرب الاستقرار وإجهاض التجربة الديمقراطية في مهدها”.

وأضاف السراج ، خلال كلمته في الاجتماع الخاص بإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2019، ” نجدد التأكيد على أن خيار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي الحل الوحيد للانتقال إلى مرحلة مستقرة دائمة، تحسم الخلاف حول الشرعيات”.

وأكمل السراج ، “خيارنا السياسي واضح وليس لدينا ما نضيفه في هذا الشأن، لذا نحن الآن نمضي في مسار الإصلاح الاقتصادي والأمني وتلبية احتياجات المواطنين”.

وأضاف السراج ، “ولقد حرصنا على أن يواكب الإصلاح الاقتصادي إصلاحا للمنظومة الأمنية من خلال ترتيبات أمنية لتأمين العاصمة وما حولها وإرساء النظام العام، وستمتد هذه الترتيبات لتشمل المدن الليبية الأخرى، ولقد دعمنا مديريات الأمن بمختلف المناطق لتتمكن من أداء مهامها في خدمة المواطنين … وفي نفس الوقت عملنا ونعمل على الرفع من مستوى الاداء العام لمؤسسات الدولة وإخضاعها للمساءلة، من أجل تعزيز تقديم الخدمات الأساسية وفرض سيادة القانون”.

وأشار السراج إلى ان برنامج الاستجابة الإنسانية يمر عبر مؤسسات الحكم المحلي من بلديات ومجالس بلدية، فهي الأقدر على تلمس احتياجات مناطقها ورغبات مواطنيها ، كما ان لمؤسسات المجتمع المدني دور حيوي للتعريف بالاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا”.

وأوضح السراج ، ” إن ما يتعرض له الجنوب وما يمر به حاليا يدعو إلى تكاتف جميع الجهود لإخراجه من محنته، ولقد عملنا وما زلنا نعمل على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والدخلاء على الوطن، وفي الوقت ذاته لن نسمح بأن يصبح الجنوب ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو مدخلا للفتنة بين المكونات التي تشكل نسيجه الاجتماعي، ونؤكد للجميع بأنه لن يكون هناك حلا عسكريا للأزمة الراهنة”.

