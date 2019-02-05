منح المستثمرين المحليين فرصة تشغيل المصانع المقفلة

أكدت سعدة خليفة أحد مؤسسي الوكالة الليبية للتنمية ” للاقتصادية ” عقد مشاورات عديدة مع أجهزة الدولة حول إعادة تشعيل المصانع المقفلة بما يتناسب مع متطلبات السوق الحقيقية.

وأضافت تم التباحث في الأسباب التي دعت الي اقفال المصانع وحصر ممتلكات هذه المصانع والمعدات، والطاقة الاستيعابية لكل مصنع على حدة، وتجهيز قاعدة بيانات دقيقة.

وقالت إن واقع سوق العمل الحالي يتطلب إعادة النظر في المصانع المقفلة لتوفير فرص عمل وفي مقابل ذلك رحب المستثمرين المحليين بإعادة تشغيل هذه المصانع ضمن القوانين واللوائح المعمول بها.

يذكر بأن المطالبة باعادة تشغيل المصانع المقفلة موضوع اجتماع عقد امس الاثنين بطرابلس ضم كلاً من أبو بكر الحسناوي عضو مجلس إدارة محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار وحسين جمعة أبو شهيوة مندوب هيئة التشجيع للاستثمار وفطيمة يوسف عضو جامعة طرابلس ومحمد الشريف ومصطفى الشرقاوي عضوي الوكالة الليبية للتنمية.

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