مدير أمن الواحات جالو يتفقد الحدود الإدارية للمديرية

جالو-العنوان

تفقد مدير أمن الواحات جالو، مقدم خالد العبار، رفقة رئيس قسم شرطة النجدة ورئيس قسم الحراسات بالمديرية ومعاون رئيس مركز شرطة الشرف مدير مكتب مدير الأمن الحدود الإدارية الجنوبية للمديرية.

وشملت الزيارة التفقدية مستودع السرير النفطي ومشروع النهر الصناعي ومشروع السرير الزراعي الشمالي ومطار الخروبة ومصنع أنابيب النهر الصناعي.

ورافق مدير الأمن خلال هذه الجولة آمر كتيبة 128 العقيد علي سيدي، وتأتي هذه الزيارة في إطار الخطة الأمنية التي وضعتها المديرية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالواحات لضبط مناطق الجنوبي الشرقي الحيوية.

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