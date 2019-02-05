المنطقة العسكرية الغربية: اشتباكات “غدوة” إجهاض للحلول السياسية المرتقبة

أكدت المنطقة العسكرية الغربية، الثلاثاء، أن الاشتباكات

المسلحة التي تشهدها منطقة غدوة، والقصف على منطقة مرزق، ومشاركة تشكيلات مسلحة من

المعارضة السودانية في هذه الأعمال القتالية، هو فرض سياسة أمر الواقع وإجهاض

الحلول السياسية المرتقبة.

وقالت المنطقة، وفق بيان رسمي لها، إن استمرار هذه

الاشتباكات يؤدي إلى اتساع القتال إلى مناطق أخرى في البلاد، وإلى سقوط المزيد من

القتلى والجرحى.

وأشارت المنطقة إلى ضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة وطرد

كافة الجماعات المسلحة الأجنبية، مطالبة مجلس النواب بأن يتوافقوا في إنجاز

الاستحقاقات المطلوبة للاستفتاء على الدستور وتوحيد البلاد.

يشار إلى أن منطقة غدوة التي تبعد عن سبها نحو 60 ك/ م

تشهد منذ عدة أيام اشتباكات مسلحة بين قوات الكرامة ومجموعات مسلحة من مكون التبو

في المنطقة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

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