برنامج الغذاء العالمي : 21 % من أطفال ليبيا يعانون من سوء التغذية

أكد المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي هيرفيه فيرهوسل ، بأن انعدام “الأمن الغذائي ” في ليبيا لا يزال يشكل تحديا بسبب تعطل السوق ، وانخفاض إنتاج السلع الغذائية .

وأضاف فيرهوسل ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء ، ” أن ما يصل إلى 21 % من الأطفال بين تسعة أشهر وخمس سنوات يعانون من سوء التغذية ، لافتا إلى أن برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات غذائية لحوالي 96 ألفا و 346 شخصا في ليبيا خلال ديسمبر من العام الماضي “2018 ” في الوقت الذي تم فيه مساعدة أكثر من مائة ألف شخص في يناير الماضي.

وأوضح فيرهوسل، ” أن سبل المعيشة والوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية قد تأثرا جراء النزاع في ليبيا ، مما حدا بالبعض على تبني استراتيجيات سلبية للتكيف مع الوضع مثل خفض عدد الوجبات اليومية ، والحد من النفقات غير المتعلقة بالغذاء لا سيما الصحة والتعليم” .

وأكمل فيرهوسل، ” خلال العام الماضي ” 2018 ” تضاءلت الواردات الغذائية في ليبيا بسبب “محدودية ” الوصول إلى الموانئ ، وصعوبة الطرق ، لافتا إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز ودقيق القمح ، بما يصل إلى 200 % ، مقارنة بمستويات ما قبل الصراع “.

