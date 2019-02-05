اخبار ليبيا الان

توقف العمل علي متن السفينة ” اتلانتك بيتش” لسوء الأحوال الجوية

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

أعلنت الشركة الليبية للموانئ فرع ميناء طرابلس البحري توقف العمل علي متن السفينة ” اتلانتك بيتش ” نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأكدت في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي دخول السفينة ” بلو جاينت” والقاطرة “كارلو مارتيلو” والزوق “19 ” أمس الاثنين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك