توقف العمل علي متن السفينة ” اتلانتك بيتش” لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الشركة الليبية للموانئ فرع ميناء طرابلس البحري توقف العمل علي متن السفينة ” اتلانتك بيتش ” نظراً لسوء الأحوال الجوية.
وأكدت في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي دخول السفينة ” بلو جاينت” والقاطرة “كارلو مارتيلو” والزوق “19 ” أمس الاثنين .
أعلنت الشركة الليبية للموانئ فرع ميناء طرابلس البحري توقف العمل علي متن السفينة ” اتلانتك بيتش ” نظراً لسوء الأحوال الجوية.
وأكدت في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي دخول السفينة ” بلو جاينت” والقاطرة “كارلو مارتيلو” والزوق “19 ” أمس الاثنين .
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