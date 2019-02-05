بلديات المنطقة الغربية تضع خطة لمكافحة مرض اللشمانيا

ليبيا – عقد أمس الاثنين الاجتماع التحضيري الخاص بوضع برنامج لمكافحة مرض اللشمانيا الجلدية حيث إستهدف الاجتماع كل من بلدية العجيلات الجميل المنشية زلطن رقدالين زوارة وصرمان.

الإجتماع تمحور وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لبلدية صبراتة حول كيفية توفير الدعم الفني والمالي للحملة ووضع قاعدة بيانات لحصر وتسجيل حالات الإصابة وتوفير العلاج المناسب لها.

وأكد عميد بلدية صبراتة علي ضرورة تشكيل لجان فنية متمثلة في لجنة خاصة بالمكافحة وأخرى خاصة بمتابعة علاج الحالات المصابة بالبلديات للحد من إنتشار هذا المرض.

وضم الاجتماع مدراء مكاتب شؤون الإصحاح البيئي ومدراء مكاتب الخدمات الصحية بالبلديات ورؤساء فروع جهار الحرس البلدي ورئيس مجلس ادارة شركة الخدمات العامة الساحل الغربي وادارة شؤون الإصحاح البيئي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.



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