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نساء ليبيا.. نموذج على العزيمة والإصرار

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقدّمت الأسبوع الماضي 66 طالبة من الصف الأول إلى السابع الإعدادي بمدرسة نور الحرية لتعليم الكبار لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في بنغازي.

وانتشرت صُور الطالبات اللاتي صممن على تحصيل العلم ولم يكترثن للظروف التي سبق وأن حالت بينهن وبين مقاعد الدراسة.

ولاقت صور الطالبات المُكافحات ترحيباً واسعاً من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تبادولها بعبارات الإشادة والمديح للعزيمة التي التمسوها باجتهاد الطالبات.

وتُعتبر خطوة دعم هؤلاء المُكافحين والرفع من معنوياتهم لتحقيق حلمهم بُرهاناً على وعي وإدراك المُجتمع بكون العمر مُجرّد رقم أمام سمو العلم وأهدافه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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