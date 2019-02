رغم الفوضى الأمنية ..”باشاغا” لسفير الاتحاد الأوروبي : نستطيع بسط الأمن

المتوسط:

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا ((الن بوجيا)).

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالبرامج التدريبية والتعاون الأمني.و أوضح وزير الداخلية ، ” أن الوزارة لديها القدرة على استكمال البرامج التدريبية وإصلاح المؤسسة الأمنية بهدف الرفع من مستوى العمل الأمني لمنتسبيها وبسط الأمن والاستقرار”.

وفيما يتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية أدلى سفير الإتحاد الأوروبي بأن دول الإتحاد الأوروبي ليس لديها أي خطة لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا, وهي تنفي ذلك نفياً قاطعاً حيال هذه المسألة.

