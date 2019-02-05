المبعوث الأممي يشدد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة الوفاق

ثمن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، الدول المانحة التي استجابات وساهمت في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية 2019.

جاء ذلك في كلمة قالها خلال الاجتماع الخاص بإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية اليوم، حيث شدد في حديثه، على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة الوفاق، والتي أدت إلى تحسن ملحوظ في الظروف المعيشية.

كما ودعا إلى استكمال برنامج الإصلاح، ليقوم القطاعين الخاص والعام بدورهما في الاستغلال الأمثل للإمكانيات لإنعاش الاقتصاد، مبيناً إصرار البعثة الأممية على القيام بما فوضها به المجتمع الدولي، للخروج من الانسداد السياسي الراهن.

الجديرب الذكر، حضر الاجتماع الخاص بإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السيدة ماريا ريبيرو، وعدد من الشخصيات ذات الصلة.

وحضر اللقاء عن الجانب الليبي السادة وزراء الحكم المحلي،والتعليم، والصحة، والعمل والتأهيل، وعدد من كبار المسؤولين الليبيين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية المعتمدة في ليبيا.

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