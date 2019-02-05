العمل تنفي منح اذونات عمل لمكاتب استجلاب العمالة

أكد وزير العمل والتأهيل المهدى ورضمي “للاقتصادية” عدم منح الوزارة أذونات استجلاب العمالة لمكاتب خاصة تمارس نشاط توفير العمالة.

وأضاف أنه تم تشغيل لجان بمكاتب العمل في كافة المدن لتولي مهمة منح الاستثناءات الضرورية للشركات العاملة وفق القانون بالتنسيق مع مصلحة الجوازات والجنسية ولا تقع علي الوزارة مسؤولية العمالة الموجودة بدون آذن مسبق.

المحامي محمد الشويهدي قال “للاقتصادية”: نتفاجأ بعقد عقود مع عمالة موجودة في سوق العمل بشكل غير قانوني وتمارس بعض مكاتب الخدمات العامة مهام الاستجلاب ضمن نشاطها مع ان هذا الاجراء مخالف للقانون وتعمل بعض المكاتب علي توفير العمالة عن طريق التهريب.

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