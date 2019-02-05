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مصدر: وصول سيارات عسكرية تركية الصنع مزودة بنظام حماية إلى ميناء الخمس

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

الخمس-العنوان

كشفت مصدر لصحيفة العنوان، اليوم الثلاثاء، وصول سفينة محملة بـ 9 سيارات عسكرية مزودة بنظام حماية متطور من القذائف والألغام إلى ميناء الخمس البحري قادمة من تركيا.

وأفاد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن السيارات جرى استيرادها عن طريق إحدى شركات استيراد السيارات المعروفة بمدينة مصراتة.

وأكد المصدر، أن السيارات المصفحة جرى شحنها على حاويات 40 قدم من تركيا ويجري استخراجها من ميناء الخمس البحري.

وتقوم شركة “نورول” التركية للصناعات الدفاعية بصناعة المدرعة القتالية التركية “أجدر يالتشين” التي تعد من أحدث المدرعات المصنعة عالميا.

وسبق أن وصلت إلى ميناء الخمس شحنات عسكرية قادمة من تركيا، حيث تمكنت سلطات ميناء الخمس البحري في ديسمبر الماضي ضبط أسلحة وذخائر قادمة من تركيا، إضافة إلى منع دولة اليونان، مطلع 2018، مرور سفينة محمّلة بالأسلحة والمتفجرات، كانت في طريقها إلى ليبيا قادمة من تركيا.

ومنذ سنة 2011 تفرض الأمم المتحدة حظرا على بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا، لكن عدة تقارير أشارت إلى أن الميليشيات المسلّحة والإرهابية تلقت شحنات من الأسلحة والذخائر خاصة من تركيا وقطر.

 

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليق

  • اي قطعة حربية عسكرية لايتم تصديرها في اي دولة الا باذن خاص من الدولة. وليس هناك تهريب للسلاح كما يشاع بل هو عمليات مبرمجة من دول لتصدير اسلحة الى اماكن لاتريد ان تدخلها بطريقة رسمية. ولكم في الاسلحة التركية التي وصلت الى جماعات داعش في سرت خير دليل.

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