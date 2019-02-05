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أول تعليق رسمي من فائز السراج منذ إنطلاق عمليات الجيش بالجنوب

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

علق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج لأول مرة منذ إطلاق عمليات الجيش جنوب ليبيا.

وأوضح السراج خلال كلمته في الاجتماع الخاص بإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2019 ” إن ما يتعرض له الجنوب وما يمر به حاليا يدعو إلى تكاتف جميع الجهود لإخراجه من محنته”.

وأضاف السراج “لقد عملنا وما زلنا نعمل على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والدخلاء على الوطن”.

وشدد السراج في كلمته إنه “لن يسمح بأن يصبح الجنوب ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو مدخلا للفتنة بين المكونات التي تشكل نسيجه الاجتماعي”.

وجدد السراج موقفه من الحل للأزمة الليبية قائلاً “نؤكد للجميع بأنه لن يكون هناك حلا عسكريا للأزمة الراهنة”.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي أطلق قبل عشرين يوماً عملية عسكرية لدحر “الجماعات الإرهابية والإجرامية والعصابات العابرة للحدود”, وأكد ناطق الجيش إن القوات الليبية باتت تسيطر على معظم منطقة سبها، وأنه يواصل التقدم لتحرير جميع مناطق الجنوب الغربي.

وفي شهر ديسمبر الماضي، شن مسلحون من المعارضة التشادية هجوما على معسكر للجيش الليبي جنوبي البلاد، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، حسب ما ذكرت مصادر ميدانية.

ويقول مراقبون إن المجموعات التشادية المعارضة تسعى لتحويل المنطقة في جنوب البلاد، نقطة انطلاق لهجماتها في الداخل التشادي.

ودأبت قوات معارضة تشادية منذ سنوات على شن هجمات جنوبي ليبيا، في ظل الانفلات الأمني وعدم ضبط الحدود منذ عام 2011.

وعقدت المعارضة التشادية تحالفات مع تنظيم القاعدة الإرهابي وجماعات تهريب البشر في الجنوب الليبي، وشاركت في الهجوم على الحقول والموانئ النفطية.

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  • ما يقوم به الحفتر الآن هو تصفية العرقية تميهدا لإبادة قبائل التبو وتهجيرهم من قراهم بوصفهم عصابات الإجرامية تارة والمعارضة التشادية مرات عدة وذلك مستعينا بمسلحين قبليين سمية بأولياء الدم من قبائل معادية لقبائل التبو والتي حدثت بينهم حروب في السنوات سابقة وإلباسهم غطاء العسكر وأيضا إستعانته بمرتزقة الدارفوية جناح أركو مناوي فكيف يستقيم الأمر . في الوقت الذي رحب قبائل التبو بقدوم الجيش من الشرق وقاموا بإستقبالهم وترحيبهم وتسليم معظم المعسكرات خاضعة تحت التبو سابقا لجيش إلا أن النوايا لم تكن واضحة وطعنوا في الظهر وذلك عندما قام بإرسال الكتيبة 128 تابعة لحفتر والذي آمره حسن معتوق زادمة وهو من قبائل اولاد سليمان معادية للتبو ويضم جل افراد هذه الكتيبة من ما يسمى بالأولياء الدم من قبيلتي أولاد سليمان و الزوية قادمة من الشرق وأيضا معارضة الدارفورية ، الأمر الذي شكك التبو بنوايا هذه الكتيبة وطالبوا أمراء العسكريين بإستبدال هذه الكتيبة بكتيبة عسكرية أخرى محترفة ويضم كافة شرائح الليبين ولم يتلقوا رداً بمطالبهم . فقررو بعدم سماح لهذه الكتيبة بدخول إلى قراهم لإن أفرادها قاموا بتسجيل مقاطع فيديوات وتسجيلات صوتية يتوعدون بالقتل والتهجيري وغيرها من الفاظ العنصرية . وكل مطالبات التبو ضرب بعرض الحائط . ومن جانب الآخر فليبيا دولة متعددة اعراق وثقافات يضم العرب والتبو والطوارق والامازيغ والقوات خليفة حفتر هي قوات متكونة من عرق واحد ويسميها بالقوات المسلحة العربية الليبية إذا هذه القوات مؤمنة بحماية عرق واحد ولو كانت تحمل في شعاراتها بإنها قوات وطنية فيعتبر بإنها مليشيا عرقية لا تعترف بالآخر وتقوم بالقتل على الهوية عندما يسيطر على الدولة بالحديد والنار .

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