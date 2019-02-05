أخبار ليبيا 24 – خاصّ
طالب رئيس الأركان العامّة، ورئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى، الفريق “عبدالرزاق الناظوري” مسؤولي الأجهزة والإدارات الأمنية بالغرفة، ذات الاختصاص الضبطي، بتنفيذ مراحل الضّبط الإداري والقضائي المباشر في أي من الوقائع التي ينظمها اختصاصهم النّوعي.
وشدّد “الناظوري” في قراره أمس الإثنين على مسؤولي الأجهزة والإدارات الأمنية بالغرفة بالإبلاغ، في حال واجهتهم مشاكل في مراحل تنفيذ الضبط لأي سبب كان، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات التنفيذ، بالتنسيق مع الغرفة في حال وجود مشاكل، مشدداً في الوقت ذاته على عدم إهمال أي إجراء مهمها كانت الأسباب.
وقال الناظوري:”إن إصباغ الشرعية على الشكاوى، والإحالة للنيابة العامة والتنفيذ، هي مراحل أولى تباشر بمعرفتكم، ويضلّ تدخلنا لاحقاً لهذه المرحلة والمتعلّق فقط بالدعم في حال العجز عن التنفيذ”.
النّاظوري يطالب الأجهزة الأمنية بتنفيذ أوامر الضّبط الإداري والقضائي وعدم إهمالها
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
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