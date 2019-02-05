مصلحة المطارات تتابع مستجدات مشاريع تأهيل مطار طرابلس العالمي

ليبيا – عقد أمس الإثنين اجتماع بين كل من مصلحة المطارات وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات تم خلاله التطرق لآخر مستجدات مشروع إنشاء محطة ركاب بمطار طرابلس الدولي وإعادة تأهيل وتجهيز مرافقه للتشغيل بعد ما شهده مطار طرابلس والمنطقة المحيطة به خلال الأشهر القليلة الماضية من اشتباكات أدت الى توقف العمل بالمشروع لفترة طويلة.

رئيس جهاز مشروعات المواصلات سامي العبش ومدير مشروع مطار طرابلس محمود حفوظة أوضح خلال الاجتماع مع رئيس مصلحة المطارات ومدير عام مطار طرابلس وباقي مدراء الادارات والمكاتب المختصين بالمصلحة والمطار، عزم الشركة المنفذة على إستئناف العمل بالمشروع في أقرب فرصة ممكنة خاصة بعد الاستتباب النسبي للأوضاع الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمطار.

حيث بدء الجهاز والشركة فعلياً وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمصلحة في استئناف العمل بالمشروع في الأيام القليلة الماضية من خلال تجهيز مقر الشركة المنفذة وتقييم الأضرار التي لحقت بالمشروع وحصر الأعمال المنفذة في السابق وازالة بعض العوائق في موقع التنفيذ. هذا وقد تم التطرق إلى بعض المعوقات الفنية بالمشروع خاصة فيما يتعلق بمنظومة معالجة مياه الصرف الصحي وتجميع مياه الأمطار وتحلية مياه الشرب وأمدادات شبكة الكهرباء وتوصيل شبكة الاتصالات. لهذا تم الاتفاق على أن يتم التواصل بين الادارات الفنية المختصة من الطرفين لوضع الحلول المناسبة وضرورة التنسيق مع الشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للبريد والجهات المعنية الاخرى بالدولة لاتخاذ ما يلزم من اجراء كل فيما يخصه. كذلك تم الاتفاق على الإسراع في تشكيل لجنة فنية مشتركة من طرف الجهاز والمصلحة لإدارة ومتابعة أعمال المشروع مع المكتب الاستشاري الهندسي المكلف بالإشراف.

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