تكرار أزمة إنقطاع المياه عن رأس لانوف و انعدام الحلول

عادت إلى الواجهة من جديد أزمة إنقطاع المياه عن المنطقة السكنية رأس لانوف وذلك بعد إعلان منظومة جهاز النهر الصناعي إجراء عمليات صيانة، حيث يعاني سكان المنطقة من هذه المشكلة والتي تسببت في قطع وانعدام المياه عليهم حيث قامت شركة رأس لانوف بعملية الاقتصاد في فتح المياه المتبقية في خزان المدينه على فترتين أو ثلاث وقد تغيب لساعات طويله وفي حديث لعدد من المواطنين للأقتصادية قال محمد القبائلي وهو موظف بالشركة .

إن مشكلة المياه المتكررة سببت لهم القلق خصوصا وان منزلي يقع في الحي القديم حيث لا تصل المياه أصلا حتى في فترات فتحها المجدولة وأضاف القبائلي أطالب الجهات المعنية ان تقدم الحلول العاجلة والنهائية لهذه الأزمة التي أصبحت تتكرر دون إيجاد أي حل لها.

وكذلك قال أحمد العريبي وهو أحد سكان المنطقة إن إنقطاع المياه عن المنطقة السكنية رأس لانوف أمر غير مقبول بالنسبة لي إلا أن ظروف العمل هي التي تجبره على البقاء بمنطقه بدون مياه.

وبحسب العديد من الآراء الأخرى والتي أجمعت على مطالبة المسؤولين بالالتفات للمدينة وإيجاد حل لأزمة المياه بها.

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