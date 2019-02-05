القوّات المسلّحة تسيطرعلى أهم نقطة لقطع الإمداد عن المجموعات المسلحة في سبها 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تستمرّ المعارك التي يخوضها الجيش الليبي في مناطق الجنوب، وما زالت القوات تخوض معارك شرسة، رغم صعوبة الأحوال الجوية، ضد الجماعات الإرهابية والقوات المساندة لها من المعارضة التشادية .

ومن جانبها، أعلنت كتيبة (طارق بن زياد) أنها تخوض معارك على مشارف منطقة مرزق، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة، في المنطقة استعدادا للتوغل جنوبا وصولا إلى أم الأرانب.

وأعلنت الكتيبة – على حسابها الرسمي على الفيسبوك – أن سرايا الإسناد الثالث بالكتيبة (141)مشاة بقيادة القائد الميداني “زياد بوخمادة”، احرزت تقدما كبيرا وبسطت سيطرتها على الطريق الرابط بين “تراغن” و”بن دليف” .

وأشارت الكتيبة إلى أن السيطرة على هذا الطريق، يعتبر مرحلة مهمة في العمليات العسكرية التي تخوضها القوات، لافتة إلى أنه بقطع هذه الطريق على المليشيات، فقد تم قطع طرق الإمداد والاتصال بين الجماعات الإرهابية بشكل نهائي .

هذا ووصل فصيل من قوة مكافحة الشغب والإرهاب، التابع للإدارة العامة للأمن المركزي بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، إلى مدينة سبها، بناءً على تعليمات القائد العام المشير “خليفة حفتر”.

وستعمل وحدات الفصيل على ضبط الأمن والمجاهرة به إضافة إلى دعم الأجهزة الأمنية الأخرى في تطبيق القانون، ومساندة الجيش الليبي في ضبط الأمن.

وكانت قد وصلت وحدات الفصيل إلى مدينة سبها أمس الإثنين، بإمرة المقدم “جعفر العبيدي”.

وتشهد مدينة سبها، استقرارا ملحوظاً بعد استلام قوات الجيش معظم المقرات السيادية داخلها، حيث استلمت شركة محلية مطار المدينة، لتبدأ بتنظيفه، فيما بدأت دوريات الأمن تتحرك بشكل اعتيادي ليلاً، في مشهد غاب عن المدينة لفترات طويلة.

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