شركة الكهرباء تناشد الجهات الإعتبارية بإيقاف العبث الذي يلحق بالشبكة العامة

ليبيا – ناشدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء وزارة الداخلية بحكومة الوفاق وجميع الجهات الإعتبارية بالدولة الليبية عامة وعميد بلدية عين زارة خاصة بالتدخل السريع لإيقاف الإعتداء الذي قام به أحد المواطنين ببناء محلات تجارية تحت برج ضغط عالي بمنطقة عين زارة.

الشركة أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى قيام أحد المواطنين بمنطقة عين زارة بالقرب من محطة وقود القرقني ببناء محلات تجارية تحت برج ضغط عالي 220 ك.ف الأمر الذي أدى إلى محاصرة البرج ببناء حائط إسمنتي إرتفاع3 من ثلاث جهات،محذرةً من عواقب وخيمة في المستقبل لعدم قدرة الشركة بإجراء أي اعمال صيانة على هذا البرج الهام الذي يربط بين دائرتي جنوب طرابلس وشرقه.

وأضافت الشركة بأن ما قام به المواطن يعيق أي أعمال صيانة تُجرى على البرج فضلاً عن الأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن سقوط أسلاك البرج إلى جانب الأضرار الصحية لعدم إلتزامه بالمسافة القانونية.