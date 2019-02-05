قوة من مكافحة الإرهاب تتجه إلى سبها

انطلقت من مطار بنينا الدولي في بنغازي الدفعة الثانية من فصيل قوة مكافحة الشغب والإرهاب التابعة للإدارة العامة للأمن المركزي، إلى قاعدة تمنهنت الجوية في سبها.

ويأتي إرسال هذه القوة بناء على تعليمات من القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، حيث ترأسها المقدم جعفر العبيدي.

وأوكلت للقوة مهام التمركز في مدينة سبها ودعم الأجهزة الأمنية والضبطية إضافة إلى فرض القانون والمجاهرة به.

وكان وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، قد زار سبها أواخر الشهر المنصرم على رأس وفد من الحكومة للاطلاع على الأوضاع الأمنية بالمدينة وتقديم كافة الخدمات إليها.

وأكد بوشناف عقب اجتماع مع عميد بلدية سبها، ومشائخ وأعيان ومسؤولي القطاعات الخدمية بالمدينة، أن الزيارة تهدف لتقديم الدعم اللازم والحفاظ على المناطق المحررة.

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