المتوسط:

أكد رئيس أوغندا يوري موسيفيني، “إن إجراء انتخابات عادلة يشارك فيها جميع الليبيين أفضل حل للازمة الليبية”.

وأضاف رئيس أوغندا ، ” إن ليبيا تلعب دور هاما في الاتحاد الإفريقي كدولة لها تاريخ عريق”.

وأكمل موسيفيني، ” أن مشاكل ليبيا يمكن حلها أيضا ببناء جيش وطني موحد يضم كل الليبيين”.

