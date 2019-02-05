ريبيرو تكشف عن ملامح خطة الاستجابة الإنسانية 2019

كشفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو، عن ملامح خطة الاستجابة الإنسانية 2019.

جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال الاجتماع الخاص بإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية بالشراكة مع السلطات الليبية اليوم، تطرقت خلالها إلى متطلبات تمويل برنامج الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة بـ 202 مليون دولار، لتغطية المساعدات الإنسانية الملحة في مجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي.

هذا واستعرضت ريبيرو خلال كلمتها، إحصاءات بأعداد الأشخاص الذين تستهدفهم خطة الاستجابة الإنسانية.

الجدير بالذكر، حضر الاجتماع الخاص بإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية، رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وعدد من الشخصيات ذات الصلة.

وحضر اللقاء عن الجانب الليبي السادة وزراء الحكم المحلي،والتعليم، والصحة، والعمل والتأهيل، وعدد من كبار المسؤولين الليبيين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية المعتمدة في ليبيا.

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