” السراج” يناقش الحالة الأمنية في الجنوب مع  أمراء المناطق العسكرية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، بكل من آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر قوة مكافحة الإرهاب عميد محمد الزين.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني في المناطق العسكرية الثلاث، كما أطلع القائد الأعلى على تقرير عن الحالة الأمنية في الجنوب الليبي.

من ناحية أخرى أستعرض الاجتماع الترتيبات الأمنية التي تنفذ بالعاصمة طرابلس وعملية التنسيق وآليات العمل بين المناطق العسكرية في إجراءات التنفيذ.

