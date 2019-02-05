سفير الاتحاد الأوروبي لباشاغا: لا ننوي توطين المهاجرين في ليبيا

نفى

سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا “آلن بوجيا”، الثلاثاء، “نفيًا

قاطعًا” نية دول الاتحاد الأوروبي توطين المهاجرين غير القانونيين في ليبيا،

مؤكدا عدم وضع خطة لذلك كما أشيع مؤخرا.

جاء ذلك أثناء لقاء جمعه بوزير الداخلية فتحي باشاغا في

العاصمة طرابلس، ناقشا فيه خطط البرامج التدريبية والتعاون الأمني مع دول الاتحاد،

بحسب المكتب الإعلامي للوزارة.

وفي المقابل، أكد “باشاغا” أن الوزارة قادرة

على استكمال البرامج التدريبية، وإصلاح المؤسسة الأمنية، ورفع مستوى العمل الأمني

لمنتسبيها.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا صرح، في

وقت سابق، بأن الوزارة تحتاج إلى دعم دولي مباشر لتدريب العناصر الأمنية وبناء

قدراتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية