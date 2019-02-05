تُركيا ترفع “سقف الخراب” المُرسل إلى ليبيا

كشفت مصادر لـ218 من ميناء الخمس عن وصول باخرة تحمل على متنها شحنة سيارات مصفحة ومدرعات عسكرية قادمة من تركيا إلى الميناء اليوم.

وأوضحت المصادر أن الباخرة “كارات” القادمة من ميناء الشحن “مرسين” في تركيا وصلت إلى ميناء الخمس مُحمّلة بحاويات تحتوي على 9 سيّارات نوع تويوتا 4 منها مُدرّعة والبقية مُصفّحات.

وبحسب ما أشارت إليه المصادر، احتوت الباخرة التركية على 5 حاويات، 4 منهم بحجم 40 قدما داخل كل منها سيارتان نوع تويوتا، فيما احتوت الحاوية الخامسة على سيارة واحدة.

وصادرت إدارة ميناء الخمس “السفينة المُريبة” وطالبت المسؤولين عنها بتزويدها بتصريح دخول من قبل المجلس الرئاسي أو وزارة الداخلية.

و”شحنة الخراب” التركية الجديدة التي تتحفظ 218 عن ذكر الشركة المُورّدة لحسابها، تُعتبر الثالثة على التوالي في أقل من 3 أشهر والرابعة في عام واحد.

وتمكّن عناصر جمارك ميناء الخمس في الـ18 من ديسمبر الماضي من ضبط حاوية قادمة من تركيا تحتوي على أكثر من 3000 مسدس 9 ملم و120 مسدس (بريتا) و400 بندقية صيد، و2.3 مليون طلقة مُسدس.

وبعد مرور أقل من شهر أعلن حرس الجمارك بميناء مصراتة ضبط شحنة أسلحة قادمة من تركيا تحتوي على مسدسات من طراز 9 ملم، إضافة إلى مئات آلاف من الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات تركية المنشأ ومصنعة من قبل شركة zoraki التركية للصناعات الحربية.

وفي الـ10 من يناير العام الماضي، أعلنت الحكومة اليونانية ضبط سفينة تركية ترفع علم تنزانيا مُحملة بالأسلحة المُتفجرة كانت في اتجاهها نحو ليبيا قبل أن يتم الكشف عن أمرها من قبل الحكومة اليونانية.

وعلى إثر هذه المُحاولات التركية الفاشلة لتمرير “شحنات الخراب والموت” إلى ليبيا، طالبت عدّة أطراف ليبية ودولية بتحقيق دولي مُوسّع حول الأهداف التركية في ليبيا.

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