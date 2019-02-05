باشاآغا يبحث مع سفير بعثة الإتحاد الأوروبي سبل التعاون في المجال الأمني

ليبيا – تبادل وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الثلاثاء مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الن بوجيا وجهات النظر فيما يتعلق بالبرامج التدريبية والتعاون الأمني.

باشاآغا أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على قدرة الوزارة بإستكمال البرامج التدريبية والإصلاح للمؤسسة الأمنية لهدف الرفع من مستوى العمل الأمني لمنتسبيها.

ومن جهته،أشار السفير بأن مسألة الهجرة غير الشرعية لا توجد لها أي خطة من قبل الإتحاد الأوروبي لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا،نافياً ذلك نفياً قاطعاً.