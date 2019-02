“المصرف المركزي” يعلن تفاصيل إنشاء مصنع الاسمنت بنالوت

المتوسط:

أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ، اليوم الثلاثاء ، عن توقيع محضر الشراكة بين الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية ممثلاً في مديره التنفيذي بدر بن عثمان، والشركة الوطنية لصناعة مواد البناء الحاضنة ممثله في مديرها العام أسامه الياس.

وأوضح المصرف ، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، ” إن الشراكة تخص انجاز مشروع إنشاء مصنع الإسمنت بنالوت والذي تقدر طاقته الإنتاجية بحوالي1.6مليون طن سنوياً”.

وحضر حفل الشراكة سالم قنان عضو مجلس النواب و صلاح البشتي المدير العام لصندوق الإنماء الإقتصادي والاجتماعي وكذلك بحضور ممثلين عن المجلس البلدي نالوت.

