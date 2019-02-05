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مالطا: حل أزمة ليبيا بالانتخابات

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبدى وزير الخارجية المالطي كارميلو أبيلا اعتقاده أن الأزمة الليبية يجب أن تُحل عن طريق “الجهد الذي تقوده ليبيا” من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية.

جاء ذلك خلال تصريحات أبيلا لوسائل الإعلام قبيل الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في بروكسل.

وأضاف الوزير المالطي أنه من المهم للغاية ضمان استمرار الحوار المفتوح بين البلدان العربية والأوروبية، خاصة بالنظر إلى التحديات المشتركة في المنطقة.

وشدد أبيلا في تصريحاته على أهمية العمل المشترك لحل أزمة الهجرة إلى جانب القضايا الأخرى التي تؤثر على منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أبيلا أن الاجتماع كان خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالحوار، معلنا في الوقت ذاته عن القمة الأولى بين القادة الأوروبيين والعرب التي ستعقد في مصر في نهاية شهر فبراير الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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