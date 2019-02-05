مالطا: حل أزمة ليبيا بالانتخابات

أبدى وزير الخارجية المالطي كارميلو أبيلا اعتقاده أن الأزمة الليبية يجب أن تُحل عن طريق “الجهد الذي تقوده ليبيا” من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية.

جاء ذلك خلال تصريحات أبيلا لوسائل الإعلام قبيل الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في بروكسل.

وأضاف الوزير المالطي أنه من المهم للغاية ضمان استمرار الحوار المفتوح بين البلدان العربية والأوروبية، خاصة بالنظر إلى التحديات المشتركة في المنطقة.

وشدد أبيلا في تصريحاته على أهمية العمل المشترك لحل أزمة الهجرة إلى جانب القضايا الأخرى التي تؤثر على منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أبيلا أن الاجتماع كان خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالحوار، معلنا في الوقت ذاته عن القمة الأولى بين القادة الأوروبيين والعرب التي ستعقد في مصر في نهاية شهر فبراير الجاري.

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