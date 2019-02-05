سلامة: إصلاحات الرئاسي الاقتصادية أدت إلى تحسن الظروف المعيشية للمواطن

ليبيا – حضر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو أعمال الاجتماع الخاص بإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2019 في أحد فنادق العاصمة طرابلس.

وزير الحكم المحلي ألقى كلمة له خلال الإجتماع أكد فيها وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لحكومة الوفاق على دور البلديات في إنجاح خطة الاستجابة الإنسانية وتطرق إلى برامج حكومة الوفاق الوطني لتلبية الاحتياجات الأساسية بمختلف المناطق و تحدث عن جهود اللجنة الوزارية المشكلة لتحسين الأوضاع المعيشية في المنطقة الجنوبية.

وألقت ريبيرو كلمة بالمناسبة رحبت خلالها بمشاركة السراج وتحدثت عن ملامح خطة 2019 التي تنطلق بالشراكة مع السلطات الليبية.

كما حددت ريبيرو متطلبات تمويل برنامج الاطار الاستراتيجي للأمم المتحدة بـ 202 مليون دولار لتغطية المساعدات الإنسانية الملحة في مجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف مستعرضه إحصاءات بأعداد الأشخاص الذين تستهدفهم خطة الاستجابة الإنسانية.

وبدوره القى سلامة كلمة شكر في بدايتها كل من الدول المانحة التي استجابت وساهمت في تمويل الخطة والمجلس الرئاسي والسلطات الليبية، آملاً بأن تستعيد ليبيا استقرارها لتصبح من ضمن الدول المانحة لمثل هذه المساعدات.

سلامة أكد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة الوفاق الوطني وأدت إلى تحسن ملحوظ في الظروف المعيشية، داعياً إلى استكمال برنامج الإصلاح ليقوم القطاعين الخاص والعام بدورهما في الاستغلال الأمثل للإمكانيات لإنعاش الاقتصاد.

وقال إن البعثه تعمل إلى جانب الحكومة وتدعم جهودها وليس بديلا عنها، مشدداً إصرار البعثة الأممية على القيام بما فوضها به المجتمع الدولي للخروج من الانسداد السياسي.

وحضر من الجانب الليبي وزراء الحكم المحلي والتعليم والصحة والعمل والتأهيل وعدد من كبار المسؤولين الليبيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية المعتمدة في ليبيا.

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