التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا مع السفير الإسباني لدى ليبيا ،مساء اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بطرابلس.

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ، ” أن تحقيق الأمن يعزز الاستقرار السياسي, وإنه مهم لكل دول حوض البحر الأبيض المتوسط”.

وطالب باشاغا السفير الاسباني بدعم وزارة الداخلية لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها مع الأمم المتحدة .

