عبدالجليل: مُستعدون لتجهيز مدارس تاورغاء

أعرب وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل، عن استعداد الوزارة لإتمام صيانة بعض المدارس والمرافق التعليمية لتكون جاهزة مع بداية العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عبد الجليل برئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، بمقر وزارة التعليم في طرابلس، الثلاثاء.

وقال المجلس المحلي تاورغاء بصفحته في “فيسبوك” إن اللقاء يأتي في إطار تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه الأهالي بمدينة تاورغاء.

وناقش الجانبان آخر المستجدات بشأن سير العملية التعليمية في تاورغاء وعمليات الصيانة التي تجري في بعض المدارس التي تم توقيع عقودها مؤخرا، بالإضافة إلى متابعة صيانة مقر مكتب مراقبة التعليم بتاورغاء وبعض الإجراءات في قطاع التعليم.

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