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مصراتة تستعد لـ”عرس التسوق”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد مدينة مصراتة هذه الأيام لتنظيم الدورة الثانية من المهرجان العائلي للتسوق وسط مشاركة كبيرة من أصحاب الأسواق والمحلات التجارية ورجال الأعمال.

ومن المنتظر أن ينطلق المهرجان يوم الجمعة المقبل باحتفالية كبيرة تقيمها اللجنة العليا وسط المدينة.

وأعلنت اللجنة التنظيمية أن كافة الفنادق والشقق الفندقية أكملت تجهيزاتها بقدرة استيعاب 1000 سرير فندقي ووضعت أسعارا مناسبة لاستقبال زوار المدينة وتم تخصيص رقم للطوارئ.

ومن المنتظر أن تشهد فعاليات المهرجان تخفيضات كبيرة على السلع المستوردة ومحلية الصنع من شأنها أن تدفع بالاقتصاد المحلي إلى الأمام وسط تحسن جزئي على مستوى السيولة النقدية في المصارف التي من شأنها أن تحسن القدرة الشرائية للمواطنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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