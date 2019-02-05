مُستجدات الجنوب تجمع السراج بقيادات عسكرية

ناقش رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج -بصفته القائد الأعلى للجيش- مع أمراء المناطق العسكرية، اليوم الثلاثاء، التطورات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية والجنوبية والوُسطى.

وشارك في الاجتماع كل من آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر قوة مكافحة الإرهاب عميد محمد الزين.

واستعرضت القيادات العسكرية خلال الاجتماع تقريراً حول مُستجدات الأوضاع الأمنية في الجنوب الذي انطلقت فيه عملية تحرير الجنوب منذ منتصف يناير الماضي.

وتناولت نقاشات الاجتماع ملف خطة الترتيبات الأمنية في طرابلس وآليات التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذها.

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