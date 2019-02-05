زايد هدية: القوات المسلحة انقذت الهوية الليبية بالجنوب

بنغازي-العنوان

قال عضو مجلس النواب زايد هدية، اليوم الثلاثاء، إن التحركات التي قامت بها القوات المسلحة العربية الليبية بتجاه الجنوب جاءت في وقتها ولو تأخرت أكثر من ذلك لضاع الجنوب وانطمست الهوية الليبية.

وأضاف هدية، أن التحرك الأخير للقوات المسلحة في الجنوب جاء في وقت يمر فيه الجنوب بأصعب وأكلح الظروف من حيت الأمور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، هذه العمليات الأخيرة مشروع وطني وأمن قومي ضروري ولابد منه”.

وشدد هدية، بالقول:” إن من واجب كل ليبي غيور على وطنه أن يدعم ويشجع هذا العمل الشريف، وكذلك كل عمل لإنهاء الانقسام وقطع الطريق على الدول صاحبة الأجندة التي تسعى لتقسيم البلاد وتمزيقها”.

وأضاف: “أن الوقوف مع القوات المسلحة العربية الليبية أمر وواجب ووطني”.

ودعا هدية، الحكومة الليبية الموقتة بالاستمرار في الدعم وبوضع وتسخير جميع الإمكانيات التي لديها وبأسرع وقت ممكن للقوات المسلحة، إضافة إلى الاستمرار بدعم مدن الجنوب وتقديم كل ما هو ممكن لديها لهذه المدن وبشكل عاجل.

وأشار هدية إلى وجود مخطط لإعاقة وإفشال تحركات القوات المسلحة، التي تجاهد لتحرير البلاد من التدخلات الخارجية والقوات المدعومة من الخارج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية