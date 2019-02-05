هل عجز المجلس التسييري لبنغازي عن توفير أبسط الخدمات لمواطنيه؟!

أخبار ليبيا 24 – خاص

قاما شابان من أبناء مدينة بنغازي اليوم الثلاثاء، بطمر عدد من الحفر التي انتشرت مؤخرًا على الطرقات الرئيسة.

الشابان – بحسب أحد ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي – رفضا التقاط الصور لكنّ الناشط ألح عليهما، فوافقا وطلبا عدم ذكر اسميهما أو تصويرهما شخصيًا.

وقال الناشط :”وقفت على الشباب وسألتهم، هل أنتم تابعان لأي شركة أو أي جهة حكومية؟ وكانت الإجابة بالنفي، لافتين إلى أن عملهما مجهود شخصي لله ثم لمدينة بنغازي “.

وعلق الناشط على الصورة التي نشرها اليوم الثلاثاء على صفحته أن هؤلاء الشباب خير من 200 نائب، في ظل عدم اكتراث مجلس النواب ولا الحكومة ولا المجلس التسييري للمدينة بحال المدينة المزري “.

وأحرج هذا العمل التطوعي المسؤولين في بلدية بنغازي والحكومة، على الرغم من وصول ميزانية إلى بلدي بنغازي كان آخرها ما قيمته 460 مليون دينارًا.

ودعا ناشطومن من المدينة الأهالي للخروج كافّة في مظاهرة حاشدة في ساحة شهداء الكيش يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بحقهم الذي وصفوه بــ”المشروع” في انتخاب المجلس البلدي لبلدية بنغازي، تحت شعار “جمعة بنغازي تحررت وتنتخب”.

ووجّه الناشطون الدعوة لنازحي مناطق وسط البلاد والصابري والليثي والقوارشة وقنفودة وجميع أهالي بنغازي، للمشاركة في المظاهرة من أجل انتخاب مجلس للبلدية.

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