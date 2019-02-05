الجويلي يدعو مجلس النواب لإنجاز الاستحقاقات المطلوبة وتوحيد البلاد

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصف أسامة الجويلي آمر ما يسمى بالمنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي الاشتباكات الواقعة في منطقة “غدوة” ومنطقة “مرزق ” بإجهاض الحلول السياسية المرتقبة.

وعدّ الجويلي أن مايدور في مناطق الجنوب من اشتباكات مسلحة ومشاركة تشكيلات مسلحة من المعارضة السودانية – حسب وصفه – الهدف منه هو فرض سياسة الأمر الواقع.

وأكد – في بيانٍ له اليوم الثلاثاء للمنطقة العسكرية الغربية – على ضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة وطرد الجماعات المسلحة الأجنبية بمختلف انتماءاتها.

ونبه بأن ما يحدث حاليًا في حالة استمراره سيؤدي إلى اتساع نطاق القتال وانتشاره في مناطق أخرى وإلى سقوط الآف القتلى والجرحى وإيقاظ الفتنة التي اندملت جراحها وإلى تلاشي الأمل في الحلول السياسية.

وأعرب الجويلي عن أمله بأن يتقي أعضاء مجلس النواب الله في أمانتهم وأن يتوافقوا فيما بينهم لإنجاز الاستحقاقات المطلوبة للاستفتاء على الدستور وتوحيد البلاد وتحقيق الاستقرار.

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