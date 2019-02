“سيالة”يناقش أزمة الصدر مع وزير الخارجية اللبناني

المتوسط:

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة نظيره اللبناني جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين وذلك على هامش أعمال الاجتماع الخامس لوزراء دول الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

واتفق الوزيران على ضرورة متابعة ما قامت به حكومة الوفاق الوطني الليبية التي شكلت لجنة خاصة من وزارات العدل والخارجية والجهات المختصة الأخرى للتحقيق في قضية اختفاء سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه، كما أوصت هذه اللجنة المجلس الأعلى للقضاء اللبناني بتكليف قاض تحقيق متفرغ لضمان كشف الحقائق وسرعة الإنجاز وذلك استمرارا للإجراءات المتخذة من مكتب النائب العام وفي إطار اهتمام حكومة الوفاق الوطني بهذه القضية .

