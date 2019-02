المتوسط:

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، صباح اليوم الثلاثاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس “مصطفى صنع الله “. بحضور وزير المالية ” فرج بومطاري “، ووكيل وزارة التخطيط السيد” محمد الزيداني، وعدد من مدراء الإدارات بالمؤسسة .

وناقش الاجتماع خطط المؤسسة المزمع تنفيذها خلال السنة المالية 2019 ، والصعاب التي تعيق سير عملها، بالإضافة للميزانية المقدمة من قبل المؤسسة والاحتياجات المالية اللازمة لتغطية النفقات الضرورية من أجل المحافظة على مستوى الإنتاج من النفط والغاز.

وأكد معيتيق على ضرورة تقديم الخطط والبرنامج الخاصة بالمشاريع ذات الأولوية التي من شأنها رفع معدلات الإنتاج والتصدير لما في ذلك من ايجابيات تعود على المواطن وتسهم في استكمال الإصلاحات الاقتصادية.

واتفق المجتمعون على الاستمرار في دعم المؤسسة والتنسيق مع الوزارات المعنية وقيام المؤسسة بموافاة وزاراتي المالية والتخطيط بالبيانات المطلوبة

The post ” معيتيق” يجتمع مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية