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السراج يقول إن الحل السياسي “تبلور”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إن الحل السياسي للأزمة الراهنة تبلور عبر موافقة جميع الأطراف السياسية على عقد الملتقى الوطني الجامع تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وأكد السراج في كلمة خلال إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2019، الثلاثاء، أن السبيل الوحيد للوصول إلى مرحلة الاستقرار هو بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأشار السراج إلى أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات الأمنية يهدفان إلى التخفيف عن المواطن في حياته اليومية وإرساء النظام العام.

وبشأن الأوضاع في المنطقة الجنوبية، دعا السراج إلى تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الجنوب إلى برامج لإعادة الإعمار، مطالبا بالتركيز على المنطقة الجنوبية في خطة الاستجابة.

وقال “لن نسمح بأن يصبح الجنوب ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو مدخلا للفتنة بين المكونات التي تشكل نسيجه الاجتماعي، ولن يكون هناك حل عسكري للأزمة الراهنة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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