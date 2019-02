أمين عام” وزراء الوفاق” يناقش تفعيل الخط البحري مع رئيس مصلحة المواني

المتوسط:

عقد أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني الدكتور” الطاهر عامر”، صباح اليوم الثلاثاء اجتماعاً تقابليا مع رئيس مصلحة المواني الدكتور” الطاهر الجواشي”، بحضور مدير إدارة المتابعة، والمختصين بمكتب الأمين العام.

وناقش اللقاء الإجراءات المتخذة من قبل المصلحة بخصوص تفعيل الخط البحري بين المواني الليبية وكل من تونس، مالطا ، تركيا بهدف تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل حركة الانتقال في ظل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والشحن.

