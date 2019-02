” معتيتيق ” يلتقي السفير الايطالي الجديد

المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد عمر معيتيق “، ظهر اليوم الثلاثاء سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو قريمالدي”.

وأكد سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو قريمالدي”، تطلع بلاده لتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا.

وناقش اللقا بالتعاون الاقتصادي والأمني، ومستجدات الوضع السياسي والخطوات الايجابية التي اتخذتها حكومة الوفاق فيما يخض برنامج الإصلاحات الاقتصادية بما يخدم المرحلة الراهنة .

