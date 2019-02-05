قبيلة أولاد سليمان: القوات المسلحة لبّت نداء الجنوب بجميع أطيافه

بنغازي-العنوان

أكد مجلس شورى قبيلة أولاد سليمان في سبها أن ما تقوم به قواتنا المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر جاء تلبية لطلب مكونات الجنوب بجميع أطيافه من عرب وتبو وطوارق.

وأعلنت الكتيبة، في بيان صدر يوم الثلاثاء، تأييدها الكامل للقوات المسلحة العربية الليبية وما تقوم به من تطهير للجنوب من المرتزقة والإرهابيين وتجار المخدرات ومهربي البشر وقوت الليبيين.

كما أعلن المجلس، أن قبيلة أولاد سليمان تمد يدها لكل مكونات الجنوب خاصة ولليبيين جميعا لغرض الأمن والاستقرار في الجنوب، وتؤكد على استمرار لجان المصالحة لفض النزاعات بين القبائل والمدن الليبية.

وأكد المجلس، أن قبيلة أولاد سليمان لا زالت على مبدأ أجدادها المجاهدين وستقدم الغالي والنفيس من أجل تحرير ليبيا وأمنها وسيادتها.



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