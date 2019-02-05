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السراج: لن نسمح بأن يصبح الجنوب ساحة لتصفية الحسابات

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رفضه السماح بأن يصبح الجنوب ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو مدخلا للفتنة بين المكونات التي تشكل نسيجه الاجتماعي، وفق تعبيره.

وقال السراج في كلمة له الثلاثاء؛ إنه لن يكون هناك أي حل عسكري للأزمة الراهنة، وإن ما يتعرض له الجنوب اليوم يدعو إلى تكاتف الجهود لإخراجه من محنته، على حد تعبيره.

كما أشار السراج إلى أنهم في المجلس الرئاسي يعملون على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومن سماهم الدخلاء على الوطن؛ مجددا تأكيده على أن خيار الانتخابات هو الحل للانتقال لمرحلة تحسم الخلاف حول الشرعيات، حسب وصفه.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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  • بذمتكم هذا تصريح يطلقه السيد السراج كمن يدس السم فى العسل
    ماعلاقة محاربة فلول التهريب والقرصنة بتصفية حسابات…..!!؟
    حسابات مع من ياسراج بيه…!!؟
    لن تسمح بماذا ياسبع البرومبه….!!؟
    الظاهر أنك نايم فى العسل يا… .!!
    والظاهر أنك غير متابع للأحداث …!!
    والظاهر أنك مش متابع وسامع
    بالوفود من مشايخ وأعيان المنطقة
    الغربية خاصة مناصرين للجيش الوطنى، وأن كان هذآ مش مالى عينك ( ادماغك ماشاء الله كبير )
    انطح السقف.

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