السراج: لن نسمح بأن يصبح الجنوب ساحة لتصفية الحسابات

أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج رفضه السماح بأن يصبح الجنوب ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو مدخلا للفتنة بين المكونات التي تشكل نسيجه الاجتماعي، وفق تعبيره.

وقال السراج في كلمة له الثلاثاء؛ إنه لن يكون هناك أي حل عسكري للأزمة الراهنة، وإن ما يتعرض له الجنوب اليوم يدعو إلى تكاتف الجهود لإخراجه من محنته، على حد تعبيره.

كما أشار السراج إلى أنهم في المجلس الرئاسي يعملون على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومن سماهم الدخلاء على الوطن؛ مجددا تأكيده على أن خيار الانتخابات هو الحل للانتقال لمرحلة تحسم الخلاف حول الشرعيات، حسب وصفه.

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