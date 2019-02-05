آمرو المناطق العسكرية يُطلعون القائد الأعلى للجيش على الحالة الأمنية في الجنوب

أطلع آمرو المناطق

العسكرية، الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي بصفته قائدا أعلى للجيش الليبي فائز

السراج، الثلاثاء، على تقرير عن الحالة الأمنية في الجنوب الليبي.

وبحث السراج، أثناء

لقائه آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية

الغربية اللواء أسامة جويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط

مروان، وآمر قوة مكافحة الإرهاب العميد محمد الزين، آخر المستجدات على الصعيدين

العسكري والأمني في المناطق العسكرية الثلاث.

ومن جهة أخرى، استعرض

الاجتماع الترتيبات الأمنية التي تنفذ في العاصمة طرابلس، والتنسيق بين المناطق

العسكرية في هذا الصدد.

يذكر أن المنطقة

العسكرية الغربية أكدت، اليوم الثلاثاء، أن الاشتباكات المسلحة التي تشهدها منطقة

غدوة، والقصف على منطقة مرزق، ومشاركة تشكيلات مسلحة من المعارضة السودانية في هذه

الأعمال القتالية، هو فرض لسياسة الأمر الواقع وإجهاض للحلول السياسية المرتقبة.

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