بالفيديو..المطلوب دوليا إبراهيم جضران ‘يتهجى’ بيانا يتهم فيه حفتر بالخيانة

أعلن المطلوب للنائب العام إبراهيم جضران المدرج على قائمة عقوبات مجلس الامن والولايات المتحدة الأمريكية بأنه سيواجه وحدات القوات المسلحة في الجنوب ،زاعماً بأن هذه الخطوة تأتي لنصرة قبائل التبو ضد وحدات المعارضة السودانية.

و اعتبر الجضران في تسجيل صوتي ،نشر اليوم الثلاثاء ،أن الوقوف على الحياد بشأن ما يحدث في الجنوب هو خيانة للوطن، مطالباً قبائل التبو بالوقوف معه لمنع ما وصفه بـ”عودة عقارب الساعة للوارء وحكم العسكر”.

#بيان رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى السيد إبراهيم جضران #بشأن الهجوم الغاشم على ابناء #التبو في الجنوب الليبي. Posted by ‎المكتب الاعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية – فرع الوسطى‎ on Tuesday, February 5, 2019

وإتهم الجضران خليفة حفتر باستعمال مرتزقة من تشاد والسودان في معارك الجنوب، معتبراً الحرب في الجنوب استهداف لمكون التبو.

يشار أن إبراهيم الجضران مطلوب للنائب العام رفقة امير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج على خلفية قضايا تتعلق بالاستعانة بالمرتزقة خلال هجماته على خليج سرت النفطي، كما أنه أُدرج على قائمة عقوبات مجلس الامن والولايات المتحدة الأمريكية لذات الأسباب.

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