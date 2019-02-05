باشاغا يدعو دول الجوار لمنع تدفق آلاف المهاجرين منها إلى ليبيا

أكد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، أن وزارة الداخلية لديها القدرة على استكمال البرامج التدريبية والإصلاح للمؤسسة الأمنية، بهدف رفع مستوى العمل الأمني لمنتسبيها.

جاء ذلك خـلال استقبال وزير الداخلية المفوض سفير بعثة الاتحـاد الأوروبي لدى ليبيا (الن بوجيا)، ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بطرابلس، حيث تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالبرامج التدريبية والتعاون الأمني.

وشدد الوزير على ضرورة مكافحة كافة التنظيمات الإجرامية المنظمة والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، داعيًا كافة دول الجوار الليبي إلى حماية حدودها من تدفق الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين منها إلى ليبيا.

من جهته أشار السفير إلى أن مسألة الهجرة غير الشرعية لا توجد لها أي خطة من قبل الاتحاد الأوروبي لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

وتضم مراكز الاحتجاز حاليًا نحو 5200 مهاجر وهو عدد قليل جدًا مقارنة بمئات الآلاف الموجودين في ليبيا، لكن تلك الأعداد قد ترتفع كثيرًا فجأة بسبب عمليات الاعتراض الجديدة التي ينفذها خفر السواحل أو بسبب نشوب المعارك.

وقالت منظمة «أطباء بلا حدود»، الأسبوع الماضي إن أعداد المهاجرين المحتجزين في مدينتي مصراتة والخمس ارتفعت من 650 في بداية العام إلى 930 «مما أدى إلى مزيد من التدهور في أوضاع الاحتجاز المتردية بالفعل».

وأضافت المنظمة أن «الكثيرين منهم يعانون من سوء التغذية والانخفاض الحاد في درجات حرارة الجسم أو الإسهال الحاد، كما تعرض بعضهم لانتهاكات ممنهجة والتعذيب على يد مهربي البشر قبل محاولة عبور البحر».

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأسبوع الماضي إنها حصلت على «روايات مزعجة من بالغين وأطفال بشأن العنف الذي يمارسه الحراس بما يشمل الضرب والجلد والصدمات الكهربائية»، في مراكز احتجاز في مصراتة وتاجوراء وزوارة.

ولا يمكن ضمان وصول موظفي الإغاثة، الذين يقدمون إمدادات أساسية ورعاية طبية أغلبها عبر برامج يمولها الاتحاد الأوروبي، إلى مراكز الاحتجاز.

وأصبحت زيارات وسائل الإعلام أكثر ندرة بعد تقرير بثته شبكة (سي إن إن) التلفزيونية في نوفمبر 2017 عن بيع مهاجرين في مزادات للعبيد في ليبيا.

ومنح الغضب الذي تسبب فيه التقرير قوة دفع لتأسيس برنامج لإعادة المهاجرين العالقين لدولهم طوعًا تحت إدارة المنظمة الدولية للهجرة. وأعادت المنظمة ما يقرب من 16500 مهاجر إلى دولهم العام الماضي، فيما يقول منتقدون إن تلك العمليات ليست طوعية بالكامل بالنظر إلى أن الخيار البديل الوحيد هو البقاء في ليبيا.

وبدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في التعامل مع المزيد من طلبات اللجوء وإعادة توطين المهاجرين، إما بشكل مباشر من ليبيا أو عبر النيجر، لكن قلة عروض استقبال اللاجئين عرقلت البرنامج.

وزير داخلية الوفاق خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. (داخلية الوفاق)

وزير داخلية الوفاق خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. (داخلية الوفاق)

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