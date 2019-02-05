ليبيا.. تزايد حالات الاعتداء التي يتعرض لها الصحافيون على أيدي الجهات الأمنية

قيود واعتداءات يمر بها الصحفيون في ليبيا دعتهم إلى تشكيل حراك تحت اسم #الصحفي_ليس_إرهابيا وتعهد فيه عدد منهم بعدم نقل أخبار الحكومة حتى تعتذر لهم على هذه الاعتداءات.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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