ليبيا.. تزايد حالات الاعتداء التي يتعرض لها الصحافيون على أيدي الجهات الأمنية

قيود واعتداءات يمر بها الصحفيون في ليبيا دعتهم إلى تشكيل حراك تحت اسم #الصحفي_ليس_إرهابيا وتعهد فيه عدد منهم بعدم نقل أخبار الحكومة حتى تعتذر لهم على هذه الاعتداءات.

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