أخبار ليبيا 24 – خاصّ
تمكّنت شركة المياه والصّرف الصّحي، بسبها من تركيب أولى مضخة صرف صحي، بمحطة الطرد الرئيسة بالمدينة، والتي قدمتها منظمة الهجرة الدولية، ضمن أربع مضخات تهدف من خلالها إلى المساعدة في حلّ مشكلة طفح مياه الصرف الصحي، التي تعانيها شوارع
سبها منذ زمن.
وقال رئيس فرقة شبكات المياه والصرف الصحي، بمكتب خدمات سبها “عمر صالح”، إنه بعد تركيب المضخة، ستتمكن من السيطرة على المياه داخل محطة المعالجة؛ كما ستسيطر على تدفق المياه من الشبكة العامة إلى داخل محطة المعالجة.
وأوضح “صالح” أن هذه المضخة تحتاج إلى انتظام تيار كهربائي جيد، لكي تستمر في آدائها بشكل جيد، مناشدًا حل ذلك مع شركة الكهرباء، باستثناء محطات المعالجة من برنامج طرح الأحمال، حتى لاتتأثر الشبكة العامة للصرف الصحي بهذا التذبذب أو الانقطاع.
وأكد أن محطة الطرد الرئيسة، كانت تتعرض لسلسلة منتظمة من أعمال السرقة والنهب والتخريب، وهو مادفع إلى التعاون مع الغرفة الأمنية المشتركة التابعة لمنطقة سبها العسكرية التي تتكفل حاليا بحماية المحطة بشكل كامل.
التّوصل إلى حلول لمعالجة أزمة الصّرف الصّحي في سبها
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
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