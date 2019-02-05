إنقاذ 3 شاحنات ليبية علقت بجهة القصرين وسط غرب تونس

أفاد معتمد العيون من محافظة القصرين، وسط غرب تونس، بأنه تم اليوم الثلاثاء 5 فيفري 2019، إخراج 3 شاحنات ليبية كانت عالقة بالطريق الجهوية عدد 84 على مستوى مفترق الطريق الرابطة بين تالة والقصرين المدينة.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء 5 فيفري 2019، أنه تم فتح عدد من الطرقات بالجهة التي انقطعت جراء تهاطل الثلوج.

وتشهد المرتفعات الغربية للبلاد التونسية، وهي مدن الشمال الغربي ومدينة القصرين، وسط غرب البلاد، منذ أيام موجة من تهاطل الثلوج وكميات غير مسبوقة من الأمطار، مما تسبب في فيضان عدد من الأودية وقطع العديد من الطرقات والتيار الكهربائي في بعض المناطق، كما غمرت الأمطار عدد من المنازل المتاخمة للأودية.

ووفق اخر تحيين للحالة المناخية، اليوم الثلاثاء، صادر عن المعهد التونسي للرصد الجوي يتواصل الطقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بأغلب الجهات وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالمناطق الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة، إلى جانب تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية صباح اليوم.

كما أفاد بلاغ المعهد التونسي للرصد الجوي بأن البحر هائج فشديد الهيجان، في حين تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و 15 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 7 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 14 و 19 درجة بالجنوب.

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