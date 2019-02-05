صنع الله يدعو الشركات الوطنية للمشاركة في أعمال القطر بمختلف الموانئ النفطية

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، ضرورة مشاركة الشركات الوطنية في أعمال القطر بمختلف الموانئ النفطية، لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله مع كل من وزير النقل والمواصلات المفوض، ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، عمر الجواشي، أول من أمس الأحد بمقر المؤسسة في طرابلس، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك بين المؤسسة ومصلحة الموانئ والنقل البحري تأكيدا على التنسيق المستمر بين الطرفين.

وأكدت مؤسسة النفط، في بيان صادر عنها أمس الإثنين، أن الطرفين تطرقا إلى مختلف الإجراءات المطلوب القيام بها من قبل الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية، وفقًا للمعايير الدولية، ودعا صنع الله إلى ضرورة مشاركة الشركات الوطنية في أعمال القطر بمختلف الموانئ النفطية، لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

وعبّر الوزير ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري عن دعم قطاع النفط وتذليل كل الصعوبات التي تواجهه على مستوى التفتيش الفني والإرشاد ومختلف العمليات البحرية وتدريب العناصر الوطنية.

حضر الاجتماع عن جانب المؤسسة، خالد بوخطوة مدير عام الإدارة العامّة للأمن والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة، وعبدالمحسن الديلاوي مدير عام الشؤون الإدارية والخدمات، ومصطفى البوعيشي مدير إدارة النقل البحري؛ إضافة إلى مدير عام ميناء رأس لانوف التجاري والصناعي محمد السيوي، ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بمصلحة الموانئ عمر الخبولي.

صنع الله خلال لقائه وزير النقل والمواصلات المفوض، ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، عمر الجواشي

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